Söke\'de Küçükbaş Hayvan Aşılama ve Küpeleme

Aydın'ın Söke ilçesinde sahaya inen ilçe tarım ekipleri, küçükbaş hayvanlara yönelik küpeleme ve aşılama çalışması gerçekleştirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görev yapan teknik personeller, şap hastalığı başta olmak üzere hastalıklara karşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Söke ilçesinde sahaya inen ilçe tarım ekipleri küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışması gerçekleştirdi. Ağaçlı Mahallesi'nde ahır ahır gezerek üreticileri bilgilendiren ekipler, küçükbaş hayvanların da aşılamasını yapıyor. Başlatılan çalışmalar çerçevesinde bir yandan da küpeleme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların ilçe genelinde aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ağaçlıda bulunan küçükbaş işletmesinde hayvanların sağlık kontrolleri yapıldı. Hayvanlar küpelenerek, aşılamaları tamamlandı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN