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Söke'de makilik alanda yangın

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

16.06.2024 21:16
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Söke'de makilik alanda yangın

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Söke ilçesi Yenikent Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Yol kenarındaki tepelik arazide çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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