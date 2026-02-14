Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi\'nden \'Sevgi Aşı\' Etkinliği

Türk kültürünün köklü geleneklerinden biri olan "Dede Aşı" geleneği, Söke'de "Sevgi Aşı" adıyla yaşatılmaya devam ediyor. Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından geleneksel hale getirilen etkinlik, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen "Sevgi Aşı" etkinliği, Kent Konseyi'nin tarihi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan hizmet binası önünde yapıldı. "Sevgi Paylaştıkça Çoğalır" temasıyla düzenlenen programda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı. Etkinliğe Söke Belediye Başkan Vekili Şakir Gülmez, siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları, Kent Konseyi meclislerinin başkan ve yöneticileri ile çok sayıda gönüllü katıldı. Programda kazanlarda hazırlanan "Sevgi Aşı" vatandaşlara ikram edilirken, etkinlik samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Katılımcılar, geleneksel değerlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Söke Kent Konseyi Başkanı Ferahnaz Öztürk, etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. Öztürk, "Sevgi Paylaştıkça Çoğalır anlayışıyla bir araya geldik. Amacımız hem kültürel mirasımızı yaşatmak hem de toplumda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek" dedi. - AYDIN