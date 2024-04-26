Söke\'de Su Ürünleri Pazarında Denetimler Gerçekleştirildi

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Aydın'ın Söke ilçesinde, su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin uygun standartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında pazar yerinde denetimler gerçekleştirildi.

Pazar yerlerinde satışa sunulan su ürünleri, sağlık açısından önemli bir rol oynamakta olup, tüketici sağlığının korunması adına düzenli olarak denetleniyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında pazar yerinde su ürünleri kontrol ve denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde, su ürünlerinin hijyenik şartlarda saklanması ve satılması, işletmelerin gerekli izinlere sahip olması, ürünlerin tür ve miktarlarının belgelendirilmesi gibi kriterler titizlikle incelendi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yapılan denetimlerin su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin uygun standartlara ve kanuni düzenlemelere uyumunu sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtirken, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde su ürünleri tüketebilmelerini temin etmek için bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla yapılmasının önemli olduğunu kaydetti. - AYDIN