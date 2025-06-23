Söke\'de Yangın Ormana Sıçradı

Söke'deki yangın ormana sıçradı
AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken, ekiplerin alevlere müdahalesi başladı.
Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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