Söke'de Yaşlılar için Kimlik Değişim Hizmeti - Son Dakika
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Söke'de Yaşlılar için Kimlik Değişim Hizmeti

Söke\'de Yaşlılar için Kimlik Değişim Hizmeti

Söke Nüfus Müdürlüğü, evden çıkamayan yaşlı ve engellilere kimlik değiştirme hizmeti sunuyor.

13.12.2024 15:53
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Söke Nüfus Müdürlüğü, sağlık sorunları ya da başka nedenlerle evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlar için önemli bir hizmet sunuyor. Müdürlük personeli, eski tip kimlikleri yeni çipli kimliklerle değiştirmek için vatandaşların evlerine giderek işlemleri yerinde gerçekleştiriyor.

Söke'nin Atatürk Mahalle Muhtarı Arda Canbul, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek Nüfus Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti. Muhtar Canbul, "Mahalle sakinlerimizin kimlik değişiklik işlemlerini Nüfus Müdürlüğü personelleriyle birlikte hanelerimize ziyaret ederek gerçekleştirdik. Çalışmalarda emeği geçen Nüfus Şefimiz Halil Durmaz ve personele teşekkür ederim" dedi.

Muhtar Canbul, hizmetten faydalanmak isteyen mahalle sakinlerine yönelik de bir çağrıda da bulundu. Hasta, engelli ya da farklı sebeplerle evden çıkamayan kişilerin, 2024 yılı kimlik değişiklik ücreti olan 130 TL'yi Postane şubeleri veya devlet bankalarından birine yatırmaları ve ardından Atatürk Mahallesi Muhtarlığı'na kimlik bilgileriyle başvurmalarının yeterli olacağını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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