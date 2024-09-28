Söke\'den Balık İhracatı Başladı

Yerel

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Rusya ve İtalya'ya yapılacak balık ihracatı için ilgili personeller tarafından düzenlenen ön sağlık sertifikaları ile birlikte 2 tır mühürlenerek ihracat süreci başlatıldı.

Söke'nin tarımsal üretim potansiyeli ve kalitesi ile dikkat çeken balıkların hedef ülkelerdeki tüketicilere ulaşması için gerekli tüm işlemler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilgili ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi. Bu gelişme, Söke'nin tarımsal üretim ve ihracat kapasitesini artırarak yerel ekonomiye olumlu bir katkı sunması açısından da önemli bir adım olarak değerlendirilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ihracatın devamlılığı için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. - AYDIN