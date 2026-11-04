Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde kelebek hastalığı eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde kelebek hastalığı eğitimi düzenlendi

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Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'nde kelebek hastalığı eğitimi düzenlendi
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Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına Epidermolizis Bülloza (Kelebek Hastalığı) Klinik Protokolü Eğitimi verildi. Eğitimle sağlık çalışanlarının hastalığın takibi ve bakımına ilişkin bilgi düzeylerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve farkındalıklarını geliştirmek amacıyla Epidermolizis Bülloza (Kelebek Hastalığı) Klinik Protokolü Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde, nadir görülen hastalığa yönelik klinik yaklaşımlar ve hasta bakım süreçleri ele alındı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve sağlık personelinin mesleki gelişiminin desteklenmesi amacıyla eğitim çalışması düzenlendi. Uzm. Dr. Işın Nur Sultan Öncü tarafından verilen Epidermolizis Bülloza Klinik Protokolü Eğitimi'ne hastane Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, Başhekim Yardımcıları Op. Dr. Serkan Yücel Yılancı ve Uzm. Dr. Vesile Kıyıkcı Taşkoparan da katıldı.

Eğitim kapsamında Epidermolizis Bülloza hastalığının klinik özellikleri, hastalara yönelik tıbbi yaklaşımlar ve bakım süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu. Sağlık çalışanlarının hastalığın takibi ve hasta bakımına ilişkin bilgi düzeylerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Sağlık hizmetlerinde güncel bilgi ve klinik protokollerin önemine dikkat çekilen eğitim programının ardından hastane yönetimi, eğitimi gerçekleştiren Uzm. Dr. Işın Nur Sultan Öncü'ye ve katkı sunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Fehime Faik Kocagöz Devlet HastanesiEğitimSağlıkYerelSon Dakika

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