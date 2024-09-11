Söke'de Arıcılığa Destek Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Söke'de Arıcılığa Destek Çalışması

Söke\'de Arıcılığa Destek Çalışması

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcılıkla uğraşan üreticilere yönelik önemli bir çalışma yürütüyor. Faal arı kovanlarının tespiti için saha çalışmaları gerçekleştiriliyor ve desteklemelerin adil dağıtımı sağlanıyor.

11.09.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçede arıcılıkla uğraşan üreticilere yönelik önemli bir çalışma yürütüyor.

Desteklemeye esas faal arı kovanlarının tespiti Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sahada gerçekleştiriliyor. Kovanların faal olup olmadığının yerinde tespit edilmesi, arıcılık sektöründe doğru ve adil destek dağıtımını sağlamaya yönelik bir adım olarak öne çıkarken ekipler, belirlenen program doğrultusunda ilçenin farklı bölgelerinde saha çalışmalarına devam ediyor. Arı yetiştiriciliğini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla yapılan saha çalışmaları Söke'de faaliyet gösteren arıcıların desteklemelerden faydalanabilmeleri için büyük önem taşıyor. Desteklemeye hak kazanacak kovanların sayısının netleşmesiyle birlikte, arıcılar hem sektöre katkı sağlayacak hem de üretim kapasitelerini artırabilecek desteklerden faydalanma imkanına sahip olacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Söke, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke'de Arıcılığa Destek Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
16:45 Beşiktaş’a şok Semih Kılıçsoy antrenmana çıkmadı Beşiktaş'a şok! Semih Kılıçsoy antrenmana çıkmadı
16:22 Genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
16:18 Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar’ın durumu nasıl Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar'ın durumu nasıl? Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi
16:13 İmzaların atılması an meselesi Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor İmzaların atılması an meselesi! Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor
16:13 Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi
16:12 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı
15:53 Eczanede kan donduran olay İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı Eczanede kan donduran olay! İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı
15:51 Üsküdar’da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü Üsküdar'da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 11:02:32. #1.13#
SON DAKİKA: Söke'de Arıcılığa Destek Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement