Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balık İhracatı Yapan Firmalardan Numune Aldı - Son Dakika
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balık İhracatı Yapan Firmalardan Numune Aldı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balık İhracatı Yapan Firmalardan Numune Aldı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ihracatı yapan firmalardan mikrobiyolojik ve ağır metal analizleri için numune aldı. Denetimler, balık ürünlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaşması için gerçekleştiriliyor. Numuneler laboratuvarlarda detaylı olarak incelenecek ve ihracat yapan firmaların belirlenen standartlara uygun üretim yapmaları önemle vurgulandı.

10.07.2024 10:21
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ihracatı yapılan firmalardan mikrobiyolojik ve ağır metal analizleri için numune aldı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balık ürünlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaşması için gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Balık ihracatı yapılan firmalardan mikrobiyolojik ve ağır metal analizleri için alınan numuneler alınırken, laboratuvarlarda detaylı olarak inceleri yapılacak. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ihracat yapan firmaların belirlenen standartlara uygun üretim yapmalarının önemine vurgu yaparak, tüketicilerin sağlığını korumak adına hassasiyetle çalışmaları süreceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balık İhracatı Yapan Firmalardan Numune Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balık İhracatı Yapan Firmalardan Numune Aldı - Son Dakika
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