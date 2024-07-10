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Söke Kent Konseyi seçimli genel kurul toplantısı yapıldı. Yapılan seçimde Kent Konseyi'nin yeni başkanı Dilber Özgün oldu.

Söke Kent Konseyi'nin 2024-2026 yılı 1. Dönem Seçimli Genel Kurulu Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda yapıldı. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın çağrısı ile toplanan Söke Kent Konseyi genel kurul toplantısı geniş katılımlı olarak gerçekleştirildi. Kent Konseyinin bileşenlerini oluşturan kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Kent konseyleri birçok alanda daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir ve daha katılımcı bir şehir oluşturmak adına büyük önem taşıyor. Kent Konseyinde bir araya gelen paydaşlar, ortak akıl ve iş birliği ile daha iyi bir gelecek inşa etme sorumluluğunu üstleniyor. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederken, içinde barındırdığı meclisleri ve çalışma gruplarıyla şehirde yaşayan vatandaşların görüş ve önerilerini dinlemek, onların ihtiyaçlarına en doğru şekilde cevap verebilmek gibi bir misyon da üstleniyor. Katılımcı ve şeffaf yönetim biçimini benimseyen biri olarak inanıyorum ki, farklı bakış açıları ve öneriler, kentimize değer katacak yeni fikirlerin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Söke Kent Konseyi de geniş yelpazesi ile bunu sağlayacaktır. Değerli Katılımcılar, Kentimizin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını güçlendirmek, çevre sorunlarına çözümler üretmek, sosyal adaleti sağlamak ve tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, en büyük hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için el birliği ile çalışmalı, ortak akıl ve iş birliği ile hareket etmeliyiz. Bu bağlamda, Kent Konseyi'nin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Hep birlikte alacağımız kararların, yapacağımız projelerin ve atacağımız adımların kentimize ve halkımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bugünkü genel kurulun Sökemiz için güzel sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkanlığını Söke Kent Konseyi kurucu başkanlarından olan Levent Tuna'nın yaptığı divan kurulunda ADD Söke Şube Başkanı Nimet İncedal ve AGC Söke Şubesi Başkan Yardımcısı Levent Tuncer yer aldı.

Yapılan seçim sonucunda Dilber Özgün Söke Kent Konseyi'nin yeni başkanı oldu. Söke Kent Konseyi yürütme kurulunda ise Huriye Yöntem Malgaz, Nazlı Atbinici, Hayal Üzüm, Ferahnaz Öztürk, Naz Tuğçe Ceylan, Mahir Can Ağır, Hülya Emre Yıldız yer aldı.

Refik Karataş, Arda Canbul, Şule Akalın, Nejla Baştuğ, Şenay Güneş, Ümit Coşkun ve Ali Öztürk yürütme kurulunun yedek üyeleri olarak belirlendi. - AYDIN