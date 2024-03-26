Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer: Hilelerle dolu skandal genel kurulda soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer: Hilelerle dolu skandal genel kurulda soruşturma başlatıldı

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer: Hilelerle dolu skandal genel kurulda soruşturma başlatıldı

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, 18 Ocak'ta yapılan genel kurula hile karıştırmak isteyenler hakkında Bakanlıkça soruşturma başlatıldığını belirterek, çiftçinin hakkını kimseye yedirmeyeceklerini söyledi. Özer, hilelerle dolu skandal genel kurulda kendi seçimlerini garanti altına almak adına organize edilen hileli delege belirlenmesi hususunda soruşturma başlatıldığını ifade etti.

26.03.2024 11:05  Güncelleme: 11:09
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Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer yaptığı açıklamada, 18 Ocak'ta yapılan genel kurula hile karıştırmak isteyenler hakkında Bakanlıkça soruşturma başlatıldığını belirterek "Çiftçinin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz" dedi.

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer Tariş Pamuk Birliği'nin 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen genel kurulunun ardından açıklamalarda bulundu. "Hilelerle dolu skandal genel kurulunda kendi seçimlerini garanti altına almak adına Faruk Aydın ve Ali Şimşek tarafından organize edilen hileli delege belirlenmesi hususunda Bakanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma neticesinde bu hilekarların hileleri ortaya çıkacaktır" diyen Başkan Özer, "Şimdi de bu zaatı muhteremler kendilerine muhalif olan en başta Söke Kooperatifimizin delege sayısını düşürmek adına bir çok kooperatifin birlik üzerinden satışını gerçekleştirilmesi amacıyla satışı talep edilen pamukların müşterileri olduğu halde 'talep yoktur' gibi absürt gerekçelerle satışını yapmayarak suç işledikleri gibi muhalif kooperatifleri zor duruma düşürmeye çalışmakta, Birliğe pamuk teslim etmemeleri için yıldırmakta ve ilk genel kurulda muhalif kooperatiflerin delege sayısını azaltmaya çalışmaktadırlar. Hileyle oturduğunuz o koltuklarda tutunma çabalarınız nafiledir. Gerçeğin kötü bir tarafı vardır. Bir gün mutlaka ortaya çıkar. Türk tarımının yüz karası olabilecek uygulamalar neticesinde koltuklarını sağlama aldıklarını düşünenler, pamuk üreticisinin haklarını kimseye yedirmeyeceğiz. Hileyle oturduğunuz o koltuklarınızdan hak ve hukukla kalkacak ve gideceksiniz. Haksızlıklarınız, hileleriniz nafiledir. Çiftçinin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Hilebazların, cambazların takipçisi olduğumuzu, hakka ve hukuka kim karşı duruyorsa hesabını soracağımızı kamuoyuna saygıyla ilan ederiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer: Hilelerle dolu skandal genel kurulda soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer: Hilelerle dolu skandal genel kurulda soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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