SOL Parti Kemalpaşa'da miting yaptı

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UĞUR İSTANBULLU

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Alper Taş, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde SOL Parti Belediye Başkan Adayı Harun Vayiç ile miting yaptı. Taş, "Bakın sol özgürlüktür, korkmayın. Sol kendisi için özgürlük istemez herkes için ister ve eşitliği savunur ve hizmetlerde eşitlikçidir. Biz devrimciyiz arkadaşlar, kişisel beklentimiz yok. 2 yıl içerisinde size, 'Allah razı olsun şu devrimcilerden' dedirteceğiz. Sizin dualarınızı alacağız" dedi.

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi (MYK) Alper Taş, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde SOL Parti Belediye Başkan Adayı Harun Vayiç ile miting yaptı. Harun Vayiç, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ben şunu da söylüyorum Kemalpaşalılar; sevgili Kemalpaşalılar hesap soracaksınız. Bize hesap soracaksınız. Siz bize gelmezseniz bizi size geleceğiz. Her ayın sonunda belediyenin bütçesini şeffaf şekilde açıklayacağız. Sevgili Kemalpaşalılar katılımcı bütçe diyoruz ve bu bütçeyi birlikte yapacağız ve gelirimizi birlikte belirleyecek paramızı nereye kullanacağımızı birlikte karar vereceğiz. Söz de sizin olacak karar da sizin olacak Kemalpaşalılar. Biz artık sona geldik ve bugün son ve siz kesinlikle ve kesinlikle sağduyunuza göre hareket edin. Hiç bir şeye kulak asmayın vermiş olduğunuz her oyun arkasında duracağız. Oylarınıza sahip çıkacağız ve değişim sandıkta olacak, Kemalpaşa halkı değişim istiyorsa değişim olacak. Değişim soldan olacak Hepinizi çok seviyorum iyi ki varsınız teşekkürler."

"TÜRKİYE SOSYALİST HAREKETİN YÜZÜ GÜLECEK"

Alper Taş ise şunları söyledi:

"Biz kazanırsak siz de kazanacaksınız, biz kazanırsak sosyalist hareket kazanacak ve biz kazanırsak Türkiye'deki sosyalist hareketin yüzü gülecek. Sevgili Kemalpaşalı sağ partilere oy veren seçmenlerimiz, lütfen soldan korkmayın. Solu öcü gibi gösterdiler. Bizim için neler söylemediler neler. 'Gelecek dinimizi elimizden alacaksınız' dediler. Allah istismarı yapan, din istismarı yapan ve bunun sırtından cukkalarını dolduran, kasalarını dolduran bize geldi mi bu dünya geçici, bize öteki dünyayı gösteren ama bu dünyada zenginleşmeden doymayan para seven maddiyatçı bu düzenbazlara bir hayır deyin. Bakın sol özgürlüktür, korkmayın. Sol kendisi için özgürlük istemez herkes için ister ve eşitliği savunur ve hizmetlerde eşitlikçidir. Sol adalettir, sol doğa dostudur, sol kamuculuktur ve sol sevgili arkadaşlar dayanışmacıdır. Biz devrimciyiz arkadaşlar, kişisel beklentimiz yok ve biz bu halk için karşılıksız menfaat beklemeden halkı için dar ağaçlarında idam sehpalarında işkencelerde göğsünü gere gere mücadele eden devrimcilerin kuşaklarıyız. 2 yıl içerisinde siz, 'Allah razı olsun şu devrimcilerden' dedirteceğiz. Sizin dualarınızı alacağız."