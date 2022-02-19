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Solhan'da yaşlı vatandaşa anlamlı ziyaret - Son Dakika

Solhan'da yaşlı vatandaşa anlamlı ziyaret

19.02.2022 10:53
Solhan'da yaşlı vatandaşa anlamlı ziyaret

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri tarafından görme engelli yaşlı vatandaş ziyaret edilerek evde bakım hizmetinden faydalandırılmasına ilişkin işlemler başlatıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri tarafından görme engelli yaşlı vatandaş ziyaret edilerek evde bakım hizmetinden faydalandırılmasına ilişkin işlemler başlatıldı.

Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personellerince Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında yaşayan görme engelli yaşlı vatandaş ziyaret edildi. Yapılan ziyarette yaşlı ve engelli vatandaşın çocuk yaşta geçirdiği hastalık nedeni ile gözlerinde görme kaybı oluştuğu, akrabasının bulunmadığı ve yaşamını tek başına devam ettirdiği bilgilerine ulaşıldı. Detaylı görüşme gerçekleştiren meslek elemanları yaşlı vatandaşın bakım ihtiyaçlarını yerine getirilmesi ve evde bakım hizmetinden faydalandırılmasına ilişkin işlemler başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum Müdürü Seyfettin Özdemir, "Müdürlük olarak ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza hizmet modellerimiz dahilinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Sıdıka teyzemiz ile yeni yerleşim mezrasında yaşayan şehit ailelerimize yaptığımız ziyaret vesilesi ile haberdar olduk. Evine ziyaret gerçekleştirdik. Evde tek başına yaşadığını görünce meslek elemanlarımız tarafından bakım ihtiyaçlarının karşılanması ve evde bakım hizmetinden yararlandırılması için çalışma başlattık. Engel grubunun görme olması hasebiyle evinin temizliğe ve düzene ihtiyacı olduğunu tespit ederek ilgili yerler ile görüşüp ihtiyacın karşılanmasını sağladık. Şuan gerçekleştirdiğimiz ziyaret ikinci ziyaretimiz. Teyzemizin takipçisi olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" dedi. - BİNGÖL

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Görme Engelli, Solhan, Bingöl, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Solhan'da yaşlı vatandaşa anlamlı ziyaret - Son Dakika


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