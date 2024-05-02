Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın Konya'daki gösteri uçuşu provası yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Yerel

Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın Konya'daki gösteri uçuşu provası yoğun ilgi gördü

Solo Türk ve Türk Yıldızları\'nın Konya\'daki gösteri uçuşu provası yoğun ilgi gördü

Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın yarın Konya'da yapacakları gösteri uçuşunun bugün gerçekleştirilen provası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile izlendi. Konya 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlu olan Türk Yıldızları ve Solo Türk, Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan Teşrif-i Mevlana 796. Karşılama Töreni için prova uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşlar, şehir genelindeki vatandaşlar tarafından balkonlardan ve çatılardan izlendi. Solo Türk ve Türk Yıldızları pilotları, gösterinin provasını tamamladıktan sonra iniş yaptı. Gösteri uçuşunu izleyen çocuklar ve yetişkinler, gösteriyi çok beğendiklerini ve ilgiyle izlediklerini ifade etti.

02.05.2024 18:38
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Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın yarın Konya'da yapacakları gösteri uçuşunun bugün gerçekleştirilen provası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile izlendi.

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlu olan Türk Yıldızları ve Solo Türk, Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişlerinin yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirilen Teşrif-i Mevlana 796. Karşılama Töreni için yarın Mevlana Meydanı'nda gösteri uçuşu yapacak. Bu çerçevede Solo Türk tarafından çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştirdi. Yapılan uçuşlar şehir genelinde vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi. Kimi vatandaşlar ise balkonlardan ve çatılardan uçuşları izledi. Yarın yapacakları gösterinin provasını tamamlayan Solo Türk ve Türk Yıldızları pilotları ardından inişe geçti.

Mevlana Meydanında Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın prova uçuşlarını izleyen çocuklar ve büyükler çok beğendiklerini ve ilgi ile izlediklerini ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Mevlana, Konya, Havacılık, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın Konya'daki gösteri uçuşu provası yoğun ilgi gördü - Son Dakika

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