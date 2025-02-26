SOLOTÜRK Fethiye'de Prova Uçuşu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

SOLOTÜRK Fethiye'de Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK Fethiye\'de Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

Fethiye'de düzenlenecek anma etkinliği öncesi SOLOTÜRK, nefes kesen bir prova uçuşu yaptı.

26.02.2025 15:04
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Tu"rk Hava Kuvvetleri'nin go"z bebegˆi SOLOTU"RK, Fethiye'de du"zenlenecek S¸ehit Yu"zbas¸ı Tayyareci Fethi Bey'i anma to"reni o"ncesinde gerc¸ekles¸tirdigˆi prova uc¸us¸uyla nefesleri kesti.

O"lu"mu"nu"n 111'inci yılında isminin verildigˆi ilc¸ede anılacak olan S¸ehit Yu"zbas¸ı Tayyareci Fethi Bey ic¸in du"zenlenen etkinlikler kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlıgˆı'na bagˆlı SOLOTU"RK ekibi 27 S¸ubat Pers¸embe gu"nu" yapılacak go"steri uc¸us¸u o"ncesinde Fethiye semalarında prova yaptı. Muhtes¸em manevralarıyla izleyenleri etkileyen SOLOTU"RK'u"n prova uc¸us¸u, sahil bandında toplanan vatandas¸lar tarafından bu"yu"k bir ilgiyle takip edildi. Uc¸agˆın havada sergiledigˆi cesur ve etkileyici hareketler izleyenleri etkilerken, bazı anlarda seyirciler heyecandan nefeslerini tuttu. Yarın gerc¸ekles¸ecek resmi go"steri uc¸us¸u o"ncesinde bu"yu"k begˆeni toplayan SOLOTU"RK ekibi, Fethiye semalarında unutulmaz bir s¸ova imza atmaya hazırlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Havacılık, Güvenlik, Fethiye, Dünya, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel SOLOTÜRK Fethiye'de Prova Uçuşu Gerçekleştirdi - Son Dakika

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