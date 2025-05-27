SOLOTÜRK İstanbul\'da Prova Uçuşu Yaptı

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'un fethi etkinleri kapsamında İstanbul semalarında prova uçuşu yaptı. Boğaz'da gerçekleştirilen prova uçuşunun nefes kesen görüntüsü dron kamerasına yansıdı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek. SOLOTÜRK gösteri uçuşu öncesi, İstanbul semalarına prova için havalandı. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş, nefes kesti. Yurt ve yurt dışında sayısız gösterilere imza atan F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK unutulmaz anlar yaşattı. - İSTANBUL