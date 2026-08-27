SOLOTÜRK İstanbul'da Prova Uçuşu Yaptı - Son Dakika
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SOLOTÜRK İstanbul'da Prova Uçuşu Yaptı

SOLOTÜRK İstanbul\'da Prova Uçuşu Yaptı
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SOLOTÜRK ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için İstanbul'da prova uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK gösteri ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, İstanbul semalarında prova uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Yenikapı Meydanı'nda prova uçuşu icra etti. Prova uçuşunda SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın yaptığı manevralar, vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi. Savaş pilotu da olan Bakıcı'nın yüksek performanslı dönüşleri ve alçak irtifa geçişleri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Prova uçuşunu izleyen vatadaşlardan Doruk Ali Kavas, "Şu anda Yenikapı Sahili'ndeyiz. Bugün SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos gösterisinin provası vardı. Çok güzeldi. 30 Ağustos'ta daha kalabalık olmasını bekliyorum. Yunuslama hareketini seviyorum. Rudder kick hareketi güzel oluyor. Hızlı geçtiği hareketler güzel oluyor. Daha önce çok kez gösterilere katıldım" dedi.

Provayı izleyen Yiğit Evren Sert ise, "SOLOTÜRK gösterisi çok güzeldi. Bazı heyecanlı anlar yaşandı. Üzerimizden geçtiklerinde çok güzeldi. Umarım daha iyilerini görürüz. Daha önce de gelmiştim. TEKNOFEST'e gelmiştim. 29 Ekim'de iki kez buraya geldim. 30 Ağustos'ta da geleceğim. Güzeldi. En sevdiğim hareket yunuslama. Çok kalabalıktı." diye konuştu.

Gösteriyi çok beğendiğini söyleyen Ceren Baktimur da, "Bugün Yenikapı sahildeyiz. SOLOTÜRK'ün provasını izlemeye geldik. Bugün buraya geldiğimde yeni arkadaşlar edindim. SOLOTÜRK'ü izlerken çok güzel bir ortam vardı. Yunuslama hareketini yakından görmek istiyordum. Çok kalabalıktı. Aynı kalabalığın katlanarak 30 Ağustos'ta da olacağını düşünüyorum" dedi.

Prova uçuşunu arkadaşıyla izleyen Necmettin Neşdi, "Arkadaşımla beraber SOLOTÜRK gösterisini izlemeye geldim. Aynı zamanda çok güzel arkadaşlar edindim. Gördüğüm kadarıyla gayet güzel bir gösteriydi. Aynı zamanda yapılan hareketler çok güzeldi" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SOLOTÜRK İstanbul'da Prova Uçuşu Yaptı - Son Dakika

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