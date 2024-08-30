SOLOTÜRK, İstanbul semalarında nefes kesen bir gösteri yaptı

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Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul semalarında yaptığı gösteri ile izleyenlerin nefeslerini kesti. Kokpit içinden çekilen görüntü izleyenleri mest etti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Savaş pilotu olan SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, yaptığı manevralarla izleyenlerin nefesini kesti. Uçağın kokpiti içinden çekilen görüntü ise izleyenleri mest etti. - İSTANBUL