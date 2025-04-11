SOLOTÜRK\'ten Unutulmaz Gösteri

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 50. yılı çerçevesinde düzenlenen gösteri uçuşlarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
SOLOTÜRK, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) kuruluşunun 50. yılı çerçevesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri için Uludağ Üniversitesi tören alanına gelen yüzlerce kişi, SOLOTÜRK pilotunun F-16 jetiyle yaptığı uçuşu nefeslerini tutarak izledi. Alanı dolduranlar, cep telefonları ile yaklaşık yarım saat süren gösteriyi görüntülemeye çalıştı. - BURSA
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