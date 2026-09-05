SOLOTÜRK'ün Zafer Bayramı gösterisi kokpit kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SOLOTÜRK'ün Zafer Bayramı gösterisi kokpit kamerasına böyle yansıdı

SOLOTÜRK\'ün Zafer Bayramı gösterisi kokpit kamerasına böyle yansıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, Zafer Bayramı kapsamında Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirdiği özel gösteri uçuşuyla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Kol Komutanı Murat Bakıcı'nın manevraları sırasında çekilen kokpit kamerası görüntüleri, masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş anını gözler önüne serdi.

SOLOTÜRK Gösteri Ekibi'nin İstanbul semalarında Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği gösteri kokpit kamerasına yansıdı. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş anı izleyenleri mest etti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Zafer Bayramı kapsamında Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzünün asil kartalları olarak adlandırılan kahraman SOLOTÜRK Gösteri Ekibi'nin hazırladıkları özel gösteri ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, yaptığı manevralarla izleyenlerin adeta nefesini kesti. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş anı kokpit kamerasına yansıdı. Uçağın kokpiti içinden çekilen görüntü izleyenleri mest etti.

Kaynak: İHA

Havacılık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SOLOTÜRK'ün Zafer Bayramı gösterisi kokpit kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar
’Alihan Kuriş suç örgütü’ soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı 'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Kösem’den kan bağışı çağrısı: Acil değil, sürekli bir ihtiyaç Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Kösem’den kan bağışı çağrısı: Acil değil, sürekli bir ihtiyaç
Trump’ın temsilcileri önce Moskova ardından Kiev’e gidecek Trump'ın temsilcileri önce Moskova ardından Kiev'e gidecek
Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi

20:01
Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede 2 gol var tempo inanılmaz
Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede 2 gol var tempo inanılmaz
19:55
Atletico Madrid’i paramparça ettiler
Atletico Madrid'i paramparça ettiler
19:51
Filipe Luis, Monaco’yla fırtına gibi başladı
Filipe Luis, Monaco'yla fırtına gibi başladı
19:45
Osimhen’de büyük tehlike O maçları kaçırabilir
Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir
19:08
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
18:35
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe’nin eski hocasıyla patlatıyor
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 21:16:05. #7.13#
SON DAKİKA: SOLOTÜRK'ün Zafer Bayramı gösterisi kokpit kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement