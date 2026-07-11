Karadeniz Ereğli, 13 yıl sonra yeniden SOLOTÜRK heyecanını yaşadı

Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu SOLOTÜRK, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 13 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği gösteriyle nefesleri kesti.

Zonguldak ve çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin birçok farklı noktasından gelen binlerce kişi, Karadeniz Ereğli sahilini doldurarak bu tarihi gösteriye tanıklık etti. Dakikalarca süren akrobasi hareketleri izleyenlerden büyük alkış alırken, ay yıldızlı gösteri birçok kişiye duygu dolu anlar yaşattı.

Gösteriyi; Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi ve Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, aileleriyle birlikte, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş takip etti. Program sonunda Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Vekili Çetin Yiğit, SOLOTÜRK ekibi adına Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, Hava Piyade Üsteğmen Şükrü Alper Şen, Hava Harekat Astsubay Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı, Hava Pilot Binbaşı Mustafa Erhan Aydemir'e çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Gökyüzünde sergilenen üstün pilotaj, disiplin ve cesaretin simgesi olan SOLOTÜRK, Karadeniz Ereğli'ye unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahili dolduran on binlerce vatandaş, gösteriyi büyük bir hayranlıkla izlerken, finalde yükselen alkışlar ve Türk bayrakları eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı. - ZONGULDAK