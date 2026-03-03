Başkan Okur'dan Soma'da Sıcak Su Krizine Tepki: "Santral Durmaya Devam Ettiği Sürece 45 Bin Vatandaşımız Kış Gününde Mağduriyet Yaşayacak"

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, yaklaşık 45 bin kişinin termik santral kaynaklı bölgesel ısıtma sistemiyle ısındığı Soma'da, santraldeki üretim sorunları nedeniyle hanelerde ciddi mağduriyet yaşandığını belirterek, "Termik Santral durmaya devam ettiği sürece, çalışmamaya devam ettiği sürece 45 bin vatandaşımız bu soğuk kış gününde mağduriyet yaşayacaktır. Yetkililere sesleniyoruz, Termik Santral sorunu bir an önce çözülmelidir" dedi.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, yaptığı açıklamada, Soma Termik Santrali Yönetim Kurulu'nun 16 Şubat 2026 tarihli kararıyla santralin ilk dört ünitesini kapattığını, beşinci ve altıncı ünitelerin ise sadece sıcak su için çalışmasına karar verdiğini belirtti.

Ancak 16 Şubat'tan bugüne kadar geçen süre içerisinde beşinci ve altıncı ünitenin ikisinin birlikte çalışmaması, genellikle de tek ünitenin verimsiz şekilde çalışması nedeniyle Soma Bölgesel Isıtma Sistemi'nde sorunlar yaşandığını anlatan Başkan Sercan Okur, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 45 bin kişinin ısındığı Soma Bölgesel Isıtma Sistemi, Termik Santral kaynağı ile çalışan bir sistem. Yani vatandaşların mağdur olmadan ısınabilmeleri için Termik Santral'in üzerine düşeni yapması, yeterli ısı kaynağını sisteme vermesi gerekiyor. Ancak 16 Şubat'tan bu yana kömür sevkiyatının yapılmaması, Termik Santral'in sadece iki ünite ve bu iki ünitenin de verimsiz çalışması gibi nedenlerle maalesef Bölgesel Isıtma Sistemi aboneleri mağdur olmuş durumda. Bu sistemin diğer parçası olan ve sistemi işleten Manisa Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen tüm görev ve yükümlülüğü yerine getirmiştir. Herhangi bir arıza, patlak durumu söz konusu değildir. Termik Santral kaynağı verimli bir şekilde çalıştıktan sonra bölgesel ısıtma hizmeti devam edecek ve abonelerin mağduriyeti giderilecektir. Ancak Termik Santral durmaya devam ettiği sürece, çalışmamaya devam ettiği sürece 45 bin vatandaşımız bu soğuk kış gününde mağduriyet yaşayacaktır. Yetkililere sesleniyoruz, Termik Santral sorunu bir an önce çözülmelidir. Soma Termik Santralı hem ısıtmanın hem de Soma ekonomisinin kalbidir. Termik Santral çalışmalıdır, vatandaşlarımız mağdur olmadan ısınmalıdır."