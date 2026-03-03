Başkan Okur'dan Soma'da Sıcak Su Krizine Tepki: "Santral Durmaya Devam Ettiği Sürece 45 Bin Vatandaşımız Kış Gününde Mağduriyet Yaşayacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Okur'dan Soma'da Sıcak Su Krizine Tepki: "Santral Durmaya Devam Ettiği Sürece 45 Bin Vatandaşımız Kış Gününde Mağduriyet Yaşayacak"

03.03.2026 10:02  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, termik santraldeki üretim sorunları nedeniyle 45 bin kişinin mağdur olduğunu belirterek yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, yaklaşık 45 bin kişinin termik santral kaynaklı bölgesel ısıtma sistemiyle ısındığı Soma'da, santraldeki üretim sorunları nedeniyle hanelerde ciddi mağduriyet yaşandığını belirterek, "Termik Santral durmaya devam ettiği sürece, çalışmamaya devam ettiği sürece 45 bin vatandaşımız bu soğuk kış gününde mağduriyet yaşayacaktır. Yetkililere sesleniyoruz, Termik Santral sorunu bir an önce çözülmelidir" dedi.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, yaptığı açıklamada, Soma Termik Santrali Yönetim Kurulu'nun 16 Şubat 2026 tarihli kararıyla santralin ilk dört ünitesini kapattığını, beşinci ve altıncı ünitelerin ise sadece sıcak su için çalışmasına karar verdiğini belirtti.

Ancak 16 Şubat'tan bugüne kadar geçen süre içerisinde beşinci ve altıncı ünitenin ikisinin birlikte çalışmaması, genellikle de tek ünitenin verimsiz şekilde çalışması nedeniyle Soma Bölgesel Isıtma Sistemi'nde sorunlar yaşandığını anlatan Başkan Sercan Okur, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 45 bin kişinin ısındığı Soma Bölgesel Isıtma Sistemi, Termik Santral kaynağı ile çalışan bir sistem. Yani vatandaşların mağdur olmadan ısınabilmeleri için Termik Santral'in üzerine düşeni yapması, yeterli ısı kaynağını sisteme vermesi gerekiyor. Ancak 16 Şubat'tan bu yana kömür sevkiyatının yapılmaması, Termik Santral'in sadece iki ünite ve bu iki ünitenin de verimsiz çalışması gibi nedenlerle maalesef Bölgesel Isıtma Sistemi aboneleri mağdur olmuş durumda. Bu sistemin diğer parçası olan ve sistemi işleten Manisa Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen tüm görev ve yükümlülüğü yerine getirmiştir. Herhangi bir arıza, patlak durumu söz konusu değildir. Termik Santral kaynağı verimli bir şekilde çalıştıktan sonra bölgesel ısıtma hizmeti devam edecek ve abonelerin mağduriyeti giderilecektir. Ancak Termik Santral durmaya devam ettiği sürece, çalışmamaya devam ettiği sürece 45 bin vatandaşımız bu soğuk kış gününde mağduriyet yaşayacaktır. Yetkililere sesleniyoruz, Termik Santral sorunu bir an önce çözülmelidir. Soma Termik Santralı hem ısıtmanın hem de Soma ekonomisinin kalbidir. Termik Santral çalışmalıdır, vatandaşlarımız mağdur olmadan ısınmalıdır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sercan Okur, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yerel, Soma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Okur'dan Soma'da Sıcak Su Krizine Tepki: 'Santral Durmaya Devam Ettiği Sürece 45 Bin Vatandaşımız Kış Gününde Mağduriyet Yaşayacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai’de mahsur kaldı Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe’de 10 günlük kabus Fenerbahçe'de 10 günlük kabus
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:20
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:00:26. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Okur'dan Soma'da Sıcak Su Krizine Tepki: "Santral Durmaya Devam Ettiği Sürece 45 Bin Vatandaşımız Kış Gününde Mağduriyet Yaşayacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.