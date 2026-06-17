Soma Belediye Başkanı Okur Pazarcı Esnafının Taleplerini Dinledi - Son Dakika
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Soma Belediye Başkanı Okur Pazarcı Esnafının Taleplerini Dinledi

17.06.2026 18:24  Güncelleme: 19:07
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Manisa Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, beraberindeki heyetle kapalı pazaryerinde esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, beraberindeki heyetle pazarcı esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Esin Ayan, Soma Pazarcılar Derneği Başkanı Coşkun Çayıroğlu ve Soma Belediyesi Zabıta Müdürü Nida Tombul ile birlikte Soma Kapalı Pazaryeri'nde faaliyet gösteren pazarcı esnafını ziyaret etti.

Heyet, Soma ekonomisine emekleriyle katkı sağlayan esnafla bir araya gelerek talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Esnafın karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, pazar yerindeki mevcut durum ve yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

Ziyaret sırasında tezgahları gezen Başkan Okur ve beraberindeki heyet, pazarcı esnafıyla sohbet ederek hayırlı işler dileğinde bulundu. Esnafın ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamındaki önemine dikkat çeken heyet, üretimin ve emeğin her zaman desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, ilçe ekonomisinin temel taşlarından biri olan esnafın her zaman yanında olduklarını belirterek, "Soma ekonomisine emekleriyle değer katan esnaflarımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik. Alın teriyle çalışan, üreten ve ilçemize katkı sunan tüm esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Esnafımızın görüşleri, ilçemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Esin Ayan da pazarcı esnafının ilçe ticaretindeki önemine dikkat çekerek, esnafın yaşadığı sorunların çözümü noktasında kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Soma Belediye Başkanı Okur Pazarcı Esnafının Taleplerini Dinledi - Son Dakika

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