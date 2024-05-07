Soma'da Berberin Vesikalık Fotoğraf Koleksiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Soma'da Berberin Vesikalık Fotoğraf Koleksiyonu

Soma\'da Berberin Vesikalık Fotoğraf Koleksiyonu

Manisa'nın Soma ilçesinde 35 yıllık berber Şaban Erden, meslek hayatı boyunca tıraş ettiği müşterilerinin vesikalık fotoğraflarını dükkanına asarak ilginç bir koleksiyona imza atıyor. Erden, müşterilerinin fotoğraf koleksiyonuna ilgi gösterdiğini belirterek, fotoğrafları 'Değer verdiklerim' adı altında dükkanında sergiliyor.

07.05.2024 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde 35 yıllık berber Şaban Erden, meslek hayatı boyunca tıraş ettiği müşterilerinin vesikalık fotoğrafları dükkanına asarak ilginç bir koleksiyona imza atıyor.

Soma Çaltılık Mahallesinde berberlik yapan 55 yaşındaki Erden, dükkanına gelerek tıraş olan daimi müşterilerinden hatıra kalsın diyerek vesikalık fotoğraf toplamaya başladı. Topladığı fotoğrafları dükkanına yaptırdığı panoya asan Erden, fotoğrafları 'Değer verdiklerim' adı altında dükkanında sergilemeye başladı.

Müşterilerinin fotoğraf koleksiyonuna ilgi gösterdiğini belirten Erden, "Mesleğe 11 yaşında çırak olarak başladım. Allah nasip etti yıllar önce kendi dükkanımı açtım. Dükkanı açtıktan sonra sürekli bana traş olmaya gelen müşterilerim olmaya başladı. Bende onlara hem jest olsun hem de hatıra kalsın diye vesikalık fotoğraflarını toplamaya başladım. Fotoğraflar birikince dükkan duvarına bir tane pano yaptırıp, fotoğrafları oraya asmaya başladım. 300'e yakın fotoğraf bulunuyor tabloda. Bunların arasında bu dünyadan göçüp gidenlerde oldu. Mekanları cennet olsun inşallah. Tıraş olmaya gelen müşterilerimin de dikkatini çekiyor duvardaki fotoğraflar, onlar da çok memnun kalıyorlar. Güzel tepkiler alıyorum" dedi.

Çaltılık Mahallesinde 15 metrekarelik ve iki koltuklu berber dükkanında uyguladığı vefa örneği dolayısıyla çevresinden olumlu tepkiler aldığını söyleyen Berber Erden, "Dükkana tıraş olmaya gelen gençlerden bazıları 'Babamın fotoğrafı var mı?' diye soruyor. Babalarının yıllar önceki genç halini ya da vefat etmiş babasının fotoğrafını gösterince çok mutlu oluyorlar. Onların mutluluğu beni daha çok mutlu ediyor. Müşterilerimin hatıralarına da sadakat göstermenin huzurunu yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Tıraş olmaya gelen müşterilerden Fezail Aksoy, "Berber Şaban kardeşimizin dükkanında çok sayıda fotoğraf var. Önceki yıllardan beri burada tıraş olanlar hatıra olarak fotoğraf bırakmış. Fotoğraflar gelen herkesin dikkatini çekiyor. Tanıdık biri varmı diye bakıyor herkes. Berber Şaban kardeşimizin müşterilerine değer verdiğinin güzel bir göstergesi olan bu duyarlı çalışmasından dolayı tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Şaban Erden, Manisa, Soma, Yerel, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soma'da Berberin Vesikalık Fotoğraf Koleksiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler Özgür Özel madde madde saydı Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
15:54 Yeşil sahalar bunu da gördü Futbolcu büyüyü bozdu, sonrasında olanlara kendi de inanamadı Yeşil sahalar bunu da gördü! Futbolcu büyüyü bozdu, sonrasında olanlara kendi de inanamadı
15:47 Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33’ncü turda da hiçbir aday seçilemedi Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33'ncü turda da hiçbir aday seçilemedi
15:34 Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
15:26 Cumhurbaşkanı adayı olacak mı Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme
15:12 İntihar mı cinayet mi Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 16:22:22. #1.13#
SON DAKİKA: Soma'da Berberin Vesikalık Fotoğraf Koleksiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement