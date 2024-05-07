Soma\'da Berberin Vesikalık Fotoğraf Koleksiyonu

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Manisa'nın Soma ilçesinde 35 yıllık berber Şaban Erden, meslek hayatı boyunca tıraş ettiği müşterilerinin vesikalık fotoğrafları dükkanına asarak ilginç bir koleksiyona imza atıyor.

Soma Çaltılık Mahallesinde berberlik yapan 55 yaşındaki Erden, dükkanına gelerek tıraş olan daimi müşterilerinden hatıra kalsın diyerek vesikalık fotoğraf toplamaya başladı. Topladığı fotoğrafları dükkanına yaptırdığı panoya asan Erden, fotoğrafları 'Değer verdiklerim' adı altında dükkanında sergilemeye başladı.

Müşterilerinin fotoğraf koleksiyonuna ilgi gösterdiğini belirten Erden, "Mesleğe 11 yaşında çırak olarak başladım. Allah nasip etti yıllar önce kendi dükkanımı açtım. Dükkanı açtıktan sonra sürekli bana traş olmaya gelen müşterilerim olmaya başladı. Bende onlara hem jest olsun hem de hatıra kalsın diye vesikalık fotoğraflarını toplamaya başladım. Fotoğraflar birikince dükkan duvarına bir tane pano yaptırıp, fotoğrafları oraya asmaya başladım. 300'e yakın fotoğraf bulunuyor tabloda. Bunların arasında bu dünyadan göçüp gidenlerde oldu. Mekanları cennet olsun inşallah. Tıraş olmaya gelen müşterilerimin de dikkatini çekiyor duvardaki fotoğraflar, onlar da çok memnun kalıyorlar. Güzel tepkiler alıyorum" dedi.

Çaltılık Mahallesinde 15 metrekarelik ve iki koltuklu berber dükkanında uyguladığı vefa örneği dolayısıyla çevresinden olumlu tepkiler aldığını söyleyen Berber Erden, "Dükkana tıraş olmaya gelen gençlerden bazıları 'Babamın fotoğrafı var mı?' diye soruyor. Babalarının yıllar önceki genç halini ya da vefat etmiş babasının fotoğrafını gösterince çok mutlu oluyorlar. Onların mutluluğu beni daha çok mutlu ediyor. Müşterilerimin hatıralarına da sadakat göstermenin huzurunu yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Tıraş olmaya gelen müşterilerden Fezail Aksoy, "Berber Şaban kardeşimizin dükkanında çok sayıda fotoğraf var. Önceki yıllardan beri burada tıraş olanlar hatıra olarak fotoğraf bırakmış. Fotoğraflar gelen herkesin dikkatini çekiyor. Tanıdık biri varmı diye bakıyor herkes. Berber Şaban kardeşimizin müşterilerine değer verdiğinin güzel bir göstergesi olan bu duyarlı çalışmasından dolayı tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA