Soma'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü Yürüyüşünde Termik Santral Protesto Edildi - Son Dakika
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Soma'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü Yürüyüşünde Termik Santral Protesto Edildi

05.06.2026 12:24  Güncelleme: 13:26
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Manisa'nın Soma ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen yürüyüşte, filtresiz bacalarıyla zehirli gaz yayan termik santral protesto edildi. Belediye Başkanı Sercan Okur, ekonomi ile çevre sağlığı arasında denge kurulması gerektiğini vurguladı.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte ilçedeki filtresiz bacalarıyla havaya yaydığı zehirli gazlar nedeniyle termik santral protesto edildi.

Soma'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde, ilçenin ekonomik can damarı olan termik santralin yarattığı çevre sorunlarına ve bireysel sorumluluklara dikkat çekildi. Belediye önünden Millet Bahçesi'ne kadar yürüyen öğrenciler ve ilçe sakinleri, temiz bir gelecek için farkındalık mesajı verdi.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, ilçenin en büyük istihdam kaynağı olan termik santral ile çevre sağlığı arasında hassas bir denge kurulması gerektiğini vurguladı.

Termik santralinin ilçeye sağladığı ekonomik imkanlarla birlikte çevresel etkisini birlikte değerlendirmek gerektiğini kaydeden Okur, "Tabii ki termik santralimiz bizim ekmek kapımız. Termik santral olmadan Soma'nın ekonomisini düşünmek mümkün değil ama sadece çalışması yeterli değil. Bir taraftan geçimimizi sağlarken bir taraftan sağlığımızı ve geleceğimizi de düşünmek zorundayız. Bugün termik santralimiz filtresiz bacalarıyla havaya yaydığı zehirli gazlarla maalesef havamızı kirletiyor ve bu güzel çocukların geleceğini karartıyor. Bunun için Soma olarak hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Soma'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü Yürüyüşünde Termik Santral Protesto Edildi - Son Dakika

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