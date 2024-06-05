Soma'da enginar üretimi artırılabilir

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(MANİSA)- Manisa'nın Soma ilçesinde enginar yetiştiren Cafer Bülbül, "Bu ekilen enginar devamlı su ve gübre istediği için maliyeti yükseliyor. Enginar üreticilerine veya çiftçilerimize gübrelerde bir destek artırılabilirse, insanlar biraz daha üretime yönelebilir ve dışa bağımlılığımız azalır diye düşünüyorum" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde üreticiler enginar hasadına başladı. Hatun Mahallesi Muhtarı üretici Cafer Bülbül, şunları söyledi:

"Bölgemizde iki senedir enginar üretmeye başladım. Bunlar tek yıl üretim oluyor. Görüldüğü gibi verimi yüksek bir enginar. Bunu Soma'ya alternatif bir ürün olarak kazandırdık. Geçen sene, bu enginarların olduğu yeri İlçe Tarım ve İl Tarım'ın sayesinde yüzde 75 hibe olarak ektik. Ülkemize bir katma değer üretebiliyorsak ne mutlu bize. Bu enginarı benimle birlikte diğer köylerden de eken oldu. Bu sezon, Soma'nın büyük bir enginar ihtiyacını biz köylüler olarak karşıladık. Diğer ilçelerden enginar gelmedi. Bunu kademeli olarak yayarak tamamen tanıtmamız lazım. Bu ekilen enginar devamlı su ve gübre istediği için maliyeti yükseliyor. Enginar üreticilerine veya çiftçilerimize gübrelerde bir destek artırılabilirse, insanlar biraz daha üretime yönelebilir ve dışa bağımlılığımız azalır diye düşünüyorum."

Üretici Cafer Bülbül, enginarların nasıl soyulduğunu gösterdi.