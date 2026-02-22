Soma'da İşçiler Direnişe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soma'da İşçiler Direnişe Geçti

22.02.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soma Termik Santrali'nde ücretsiz izne çıkarılan 87 işçi, direniş çadırı kurarak tepkilerini gösterdi.

Osman Bekar

(MANİSA) - Soma Termik Santrali'nde ücretsiz izne çıkarılan 87 işçi direniş çadırı kurdu. TES-İŞ Şube Başkanı Mustafa Girginler, "Ankara'dan olumlu yanıt alamazsak esnaf kepenk kapatacak, kamyonlar yola inecek" dedi.

Soma ekonomisinin can damarı olan ve Torku Anadolu Birlik Holding bünyesinde faaliyet gösteren Soma Termik Santrali'nde, şirketin üretimi kademeli olarak durdurma kararı almasının ardından başlayan belirsizlik süreci eyleme dönüştü. 17 Şubat'ta Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan bildirimle resmileşen süreçte, ilk etapta 87 işçi ücretsiz izne gönderildi.

Karara tepki gösteren işçiler, santral önüne kurdukları direniş çadırında nöbete başladı. Bölgedeki yoğun yağışa rağmen Soma halkı, esnaf ve STK temsilcileri işçileri yalnız bırakmadı.

TES-İŞ Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, yaptığı açıklamada, "Yağmur çamur demeden mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bu iş nereye kadar giderse gitsin, biz bu işin peşini bırakmayacağız.

Ben Ankara'ya gidiyorum. Pazartesi günü önemli görüşmelerimiz var. Özellikle salı ve çarşamba günü Meclis'teyiz. Eğer Meclis'ten bu konularla alakalı net, olumlu bir cevap almazsak, Soma'ya döndüğümüzde tüm Soma halkımız ve esnafımızla birlikte kepenk kapatıp, kamyonlarımızla ve otobüslerimizle sokağa ineceğiz. Bundan sonra ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

Bizler burada ekmeğimizin peşindeyiz. Buradan bir kez daha yetkililere sesleniyorum: Aldıkları karardan derhal vazgeçsinler ve bu işin adını bir an önce koysunlar. Torku, Soma'ya bu bedeli ödetemez. Ödetemeyecekler."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Soma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soma'da İşçiler Direnişe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
10:15
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 12:12:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Soma'da İşçiler Direnişe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.