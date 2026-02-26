Soma'da Madenciler Eylemde - Son Dakika
Soma'da Madenciler Eylemde

26.02.2026 12:42
İmbat Madencilik işçileri, haklarının verilmemesi ve enflasyon zammı nedeniyle eylem başlattı.

(MANİSA) - Soma'daki İmbat Madencilik işçileri, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarını alamadıkları ve enflasyon farkı uygulanmadığı gerekçesiyle eylem başlattı. İşçiler, talepleri karşılanana kadar üretime başlamayacaklarını açıkladı. İşçiler adına konuşan Cumhur Yılmaz, "Haklarımızdan başka bir şey istemiyoruz" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez bölgesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik işçileri, "toplu sözleşmeden doğan haklarının verilmediği ve enflasyon zammı uygulanmadığı" gerekçesiyle eylem başlattı.

İşçiler, "Haklarımız ödenmeden işe dönmeyeceğiz" mesajı verdi. İş yerinde dün gündüz vardiyasından çıkan işçiler ile akşam vardiyasına başlayacak olan işçiler saat 15.30'dan itibaren üretimi durdurdu. Yaklaşık iki yıldır toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan hakların ve enflasyon farkının işçilere yansıtılmadığını belirten grup, talepleri karşılanana kadar işe başlamayacaklarını duyurdu.

İşçiler adına konuşan Cumhur Yılmaz, "Haklarımızı versinler, bu işçiler de çalışsın. Biz burada hakkımızı istiyoruz. Haklarımızdan başka bir şey istemiyoruz. Bu ramazan gününde bize bunu reva görmesinler. Bu işçinin haklarını versinler. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

