Soma'da Parmak İzi İmza Projesi

HABER: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin imza işlemlerinin parmak izi sistemi üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

"Parmak İzi Projesi" kapsamında hazırlanan protokol, Soma Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Mehmet Vidinel ile Soma İlçe Emniyet Müdürü Umut Er tarafından imzalandı. İmza törenine Cumhuriyet Savcısı Süleyman Zafer Taylan ile Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Barış Yurduseven de katıldı."

Protokol doğrultusunda, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin imza yükümlülüklerinin parmak izi sistemi üzerinden takip edilmesi hedefleniyor. Uygulamayla denetim süreçlerinin daha hızlı, etkin ve güvenilir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Projeyle birlikte kimlik doğrulama süreçlerinde güvenilirliğin artırılması, imza işlemlerinin düzenli biçimde kayıt altına alınması ve personelin iş yükünün azaltılması hedefleniyor. Yetkililer, uygulamanın hizmet kalitesine katkı sunmasının beklendiğini belirtti.