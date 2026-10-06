Soma\'daki maden göçüğünde hayatını kaybeden Halit Ersay\'ın ailesi Çameli\'ye yerleşti

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden Çameli'nin Kirazlıyayla Mahallesi sakini Halit Ersay'ın ailesi, Soma'daki ikametini Çameli'ye taşıdı. Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi, ailenin ilçeye dönüşünün ardından çocukların eğitimleri başta olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmaları hayata geçirdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Ekim 2026 tarihinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden Halit Ersay'ın ailesi, yaşanan acı olayın ardından Çameli'ye döndü. Kirazlıyayla Mahallesi sakini olan Ersay'ın ailesi, 6 Ekim tarihinde Soma'daki ikametlerini Çameli'ye taşıyarak ilçeye yerleşti.

Halit Ersay'ın 2 Ekim'de gerçekleştirilen cenaze törenine Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve kurum amirleri katıldı. Cenaze töreninde Ersay'ın ailesine başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

Çocukların eğitimi için gerekli düzenlemeler yapıldı

Ailenin Çameli'ye dönüşünün ardından çocukların eğitim hayatlarının aksamaması amacıyla Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Çocukların okul ve servis ihtiyaçları başta olmak üzere eğitimlerine ilçede devam edebilmeleri için gerekli düzenlemeler gerçekleştirildi.

Ailenin ilçeye yerleşme sürecinde ihtiyaç duyulan konuların belirlenmesi ve ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması konusunda da çalışmalar yürütüldü.

"Ailemizin yanında olacağız"

Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Halit Ersay'ın ailesini Kaymakamlık makamında ağırladı. Görüşmede aileye bir kez daha başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ailenin yaşadığı acının büyük olduğunu belirterek, Çameli Belediyesi olarak ailenin yanında olacaklarını ifade etti. Arslan, özellikle çocukların eğitim hayatlarının aksamaması için gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, ailenin Çameli'ndeki yeni yaşam sürecinde ihtiyaç duyacağı konularda destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

"Devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarındayız"

Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik de görüşmede ailenin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olunacağını ifade etti. Çocukların eğitim süreçlerinin sağlıklı şekilde devam etmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtilirken, ailenin ihtiyaçlarının ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edileceği bildirildi.