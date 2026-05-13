Soma Faciası'nın 12. Yılı: Adalet Çağrısı
Soma Faciası'nın 12. Yılı: Adalet Çağrısı

13.05.2026 23:19
Samsun'da yapılan anmada, Soma faciasında hayatını kaybedenler anılırken adalet vurgusu yapıldı.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun'da Soma maden faciasının 12'nci yılında yapılan basın açıklamasında, "Unutmayacağız, unutturmayacağız" denilerek adalet çağrısı yinelendi.

Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının 12'nci yılında Samsun'da anma programı düzenlendi. Süleymaniye Geçidi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilen basın açıklamasını KESK Samsun ESM Şubesi ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Şükrü Kumbasar okudu. Katılımcılar, "Unutmayacağız, unutturmayacağız" diyerek Soma'da yaşamını yitiren maden işçilerini andı.

Açıklamada, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen Eynez/Karanlıkdere yeraltı kömür ocağında 13 Mayıs 2014 günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen iş cinayetinde aralarında 5 maden mühendisinin de bulunduğu 301 işçinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Facianın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen acının ilk günkü gibi taze olduğu belirtilerek, "Sorumlular hak ettiği cezayı alana kadar bu acı dinmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

"UNUTMAK YENİ FACİALARA DAVETİYE ÇIKARIR"

Basın açıklamasında Soma'nın yalnızca bir maden kazası olmadığı, Türkiye'de yaşanan iş cinayetlerinin sembolü haline geldiği vurgulandı. İliç, Amasra, Ermenek, Siirt, Elbistan, Kozlu ve Karadon gibi birçok facianın hatırlatıldığı açıklamada, "Soma'yı unutursak, unutturursak yeni faciaların yaşanması kaçınılmazdır" denildi.

"GERÇEK SORUMLULAR KORUNDU, CEZASIZLIK DERİNLEŞTİ"

Açıklamada, facianın ardından gerçek sorumluların yargı önüne çıkarılmadığı iddia edildi. Şirket sahipleri ve bazı kamu görevlilerinin yargı süreçlerinin dışında bırakıldığı öne sürülerek, sorumluluğun maden mühendislerine yüklendiği savunuldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere kamu yönetiminin sorumluluğunun görmezden gelindiği ifade edilirken, kamu görevlileriyle ilgili davalarda verilen zaman aşımı kararına tepki gösterildi.

"İŞ GÜVENLİĞİ MALİYET KALEMİ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Türkiye'de çalışma yaşamının düşük ücret, uzun çalışma saatleri, taşeronlaştırma ve güvencesizlik üzerine kurulduğu belirtilen açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin çoğu zaman maliyet unsuru olarak değerlendirildiği ifade edildi. Denetim eksiklikleri, yasal düzenlemelerin uygulanmaması ve örgütlenmenin engellenmesinin iş cinayetlerini artırdığı vurgulandı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun piyasalaşmayı derinleştirdiği savunuldu.

ADALET VE İNSAN YAŞAMI VURGUSU

Açıklamanın sonunda iktidara çağrıda bulunularak, sermaye odaklı politikalar yerine insan yaşamını esas alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi istendi. Madencilikte bilimsel, teknik ve mühendislik ilkelerine uygun güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması gerektiği belirtildi. "Her yıl yaklaşık 7 Soma faciası büyüklüğünde iş cinayeti yaşanmaktadır" ifadeleriyle iş cinayetlerinin boyutuna dikkat çekilirken, Soma'da yaşamını yitiren 301 maden işçisi bir kez daha saygıyla anıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

