Soma Madencileri İthal Kömüre Karşı: Madenler Kapanma Tehlikesinde - Son Dakika
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Soma Madencileri İthal Kömüre Karşı: Madenler Kapanma Tehlikesinde

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Soma'da madenciler, ithal kömürün yerli üretimin önüne geçmesiyle birlikte madenlerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ve hükümetin soruna acil çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

28.03.2025 11:18  Güncelleme: 12:04
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Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde madenciler, ithal kömürün yerli kömür üretiminin önüne geçmesi nedeniyle kriz yaşandığını, madenlerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Madenciler, "Bu ithal kömürün alımına son verilmesi lazım. Madenler kömürü satamadığı sürece biz yoklukla, açlıkla sınanacağız. Kamyoncunun, Soma'daki esnafın, herkesin işi çok zor. Bir şekilde buna devletin bir çare bulup Soma'nın kendi kömürünü satması lazım" dedi.

Soma'da ithal kömürün artışı nedeniyle yerli kömüre talep azalırken madenler de kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. İşsiz kalma riskinin bulunduğunu belirten madenciler ve Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, sorunun çözümü için hükümet yetkililerinin adım atması gerektiğini söylüyor.

"Madenler kömürü satamadığı sürece biz açlıkla sınanacağız"

Bir maden işçisi, "Madenler kapanırsa Soma için çok büyük bir risk. Esnaf küçülmeye gider, insanlar burayı terk eder. O zaman burayı Balıkesir Balya gibi düşünelim. Mahalleler küçülmeye giderse, insanlar işsiz kalırsa zorluk çekerler, Soma'da sıkıntı yaşanır. Madenler Soma'nın büyük bir mirası. Soma'nın en büyük gelir kaynağı maden. Soma'nın madeninden başka gelir kaynağı yok" dedi.

Başka bir maden işçisi ise "Bizler ithal kömüre karşıyız. Yerli, milli kömürümüz daha iyi. Ekonomik olarak Türkiye'de kendi ürettiğimiz kömürümüzü kullanmak daha güzel. Biz kendi ürettiğimiz kömürü satamazsak, ithal kömür alırsak o zaman biz maden işçileri olarak çalışma imkanı bulamayız. Biz aç kalırız. Onun için ürettiğimiz kömürü satmamız gerekir" diye konuştu.

Başka bir madenci ise, "Ben üretilen kömürün satılmamasının nedenini termik santraline bağlıyorum. Termik santrali çalışmama sonucu elindeki kömür satılmayınca bu durumlar oluyor. O zaman madende çalışanların mevcut sayısı çok geliyor böyle olunca da madenler küçülme politikasına gidiyorlar bence. Bu ithal kömürün alımına son verilmesi lazım. Madenler kömürü satamadığı sürece biz yoklukla, açlıkla sınanacağız. Kamyoncunun, Soma'daki esnafın, herkesin işi çok zor. Bir şekilde buna devletin bir çare bulup Soma'nın kendi kömürünü satması lazım" dedi.

"Buraya bu konuda hükümetin el atması gerekiyor"

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise şunları söyledi:

"Herkesin bildiği üzere Soma kalbi emekle atan bir şehir, Türkiye'nin enerjisini üreten bir şehir, madenci ağırlıklı, işçi ağırlıklı bir şehir. Burada kömüre dayalı bir ekonomi var. Kömüre dayalı ekonominin de en büyük zincir halkalarından biri termik santral. Soma Termik Santrali maalesef ekonomik anlamda ömrünü tamamlamış durumda ve şu anda termik santralimizin iki ünitesi çalışıyor diğer dört ünitesi kapalı durumda. Şehri ısıtan sıcak su sisteminin kapanması ile birlikte sezonun bitmesiyle çalışan bu iki ünitenin de stop edeceği söyleniyor. Bu da maden işçileri arasında büyük bir tedirginliğe sebep oluyor. Termik santralinin devre dışı kalması, üretim dışı kalması ilk önce maden şirketlerini etkileyecek, yeraltı maden ocaklarını etkileyecek. Yeraltı maden ocaklarında çalışan madenci kardeşlerimiz işsizlikle burun buruna gelecekler. Tabii ki bu bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz bir manzara değil. Bunun gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu nedenle bugüne kadar Belediye Başkanı olarak ilçede önde gelen sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, sendikalar, sektör temsilcileri ile defalarca toplantılar yaptık. Kaymakamlık, Valilik nezdinde sorunlarımızı dile getirdik. Ancak bu sorunlar Soma'da çözülebilecek bir sorun değil. Buraya bu konuda hükümetin el atması gerekiyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Soma Madencileri İthal Kömüre Karşı: Madenler Kapanma Tehlikesinde - Son Dakika

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