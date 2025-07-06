Somali'den Elazığ'a Gelen Asıo Türkçe Öğreniyor - Son Dakika
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Somali'den Elazığ'a Gelen Asıo Türkçe Öğreniyor

Somali\'den Elazığ\'a Gelen Asıo Türkçe Öğreniyor
06.07.2025 10:32
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Gırtlak kanseri annesinin tedavisi için Elazığ'a gelen Asıo, iletişim zorluğu nedeniyle Türkçe kursuna başladı.

Gırtlak kanseri olan annesini tedavi ettirebilmek için 2,5 yıl önce 6 bin 236 kilometre yol katederek Somali'den Elazığ'a gelen Asıo Ahmed Nur, hastanede her zaman tercüman bulamadığı ve yazıları okuyamadığı için Türkçe kursuna başladı. Fırsat buldukça kursa giden Asıo, Türkçe öğrenmek için canla başla çalışıyor.

Ailesiyle birlikte Somali'de yaşayan Asıo Ahmed Nur (32), gırtlak kanseri olan annesi Dahabo Abdullahı Arab'ı (64) tedavi ettirmek için 2,5 yıl önce 6 bin 236 kilometre yol katederek Elazığ'a geldi. Annesinin tedavisi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde süren Asıo, her zaman tercüman bulamayınca iletişimde zorluk çekmeye başladı. Bunun üzerine Asıo, Elazığ Hak Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yabancı uyruklu şahıslara yönelik ücretsiz düzenlenen Türkçe Seviye A-1 kursuna katıldı. Gün içerisinde annesine bakan Asıo, ders saatlerinde ise kursa gelerek eğitim alıyor. Babası vefat eden, 3 kardeşini ülkesinde bırakan ve İngiltere'deki teyzesinin gönderdiği parayla geçimlerini sağlayan Asıo, Türkçe öğrenmeyi çok istediğini ifade etti.

"Türkçe öğreniyorum, çok istiyorum"

Asıo Ahmed Nur, "Somali'den annemin tedavisi için geldim. Annem hasta, boğaz kanseri oldu. Türkçe öğreniyorum ve çok istiyorum. Hastaneye gidiyorum tercüman lazım ama tercüman yok" dedi.

"Türkçe bilmiyor, bilmediği için de büyük sıkıntılar yaşıyor"

Asıo'nun kendisini ifade edemediği için büyük sorunlar yaşadığını belirten Usta Öğretici Berivan Akbaba, "Somali'den gelmiş yabancı uyruklu bir arkadaş. Tedavi amaçlı Somali'den kalkıp Elazığ'a gelmiş, 2,5 yıldır burada. Annesi gırtlak kanseri olduğu için tedaviye gelmişler. Türkçe öğrenmek istemesindeki en büyük sebep ise annesini hastaneye getir götür yaptığı için. Türkçe bilmiyor, bilmediği için de büyük sıkıntılar yaşıyor. Kendini anlatamıyor, ifade edemiyor. Böyle olduğu için de bu kursa başvuru yapıp, Türkçe öğrenmek istiyor. Başlangıca göre çok iyi hatta. Kendini en azından ifade etmeye başladı. Biz burada Türkçe eğitimini veriyoruz. Sadece okuma ve yazmadan ziyade günlük hayatta da kendini ifade edebileceği her şeye değinmeye çalışıyoruz. Onu da Halk Eğitimin açmış olduğu kurslar vesilesiyle yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Asıo'nun diğer kardeşlerinin Somali'de olduğunu aktaran Akbaba, "4 kardeşi olduğunu, annesinin kanser hastası olduğunu ve babasının olmadığını belirtiyor bize. Oradaki maddi durumu çok iyi değil, teyzesi maddi anlamda yardımcı olmaya çalışıyor. Yine arkadaşımıza yardımcı olmak isteyen hayırseverlerimiz varsa da kendisine yardımcı olmalarını çok isteriz. Kendisinin buradaki tek geçim kaynağı tedavilerini üstlendiği teyzesi ona yardımcı oluyor ve İngiltere'den göndermiş olduğu aylık para dışında herhangi bir gelirleri söz konusu değil. Kendisi evin en büyüğü, diğer 3 kardeşi evli, hepsi Somali'de. O ve annesi tek şu an Türkiye'de yaşıyor. Böyle olunca da haliyle sıkıntıları da fazla oluyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Somali'den Elazığ'a Gelen Asıo Türkçe Öğreniyor - Son Dakika

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