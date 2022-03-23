Çuvallı hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Çuvallı hırsızlar kamerada

23.03.2022 14:42

- Çuvallı hırsızlar kamerada Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptıktan sonra sokakta torba ile gezen şahıslar önce kameraya, sonra ise jandarmaya yakalandı.

- Çuvallı hırsızlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptıktan sonra sokakta torba ile gezen şahıslar önce kameraya, sonra ise jandarmaya yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, şüpheli tavırlarından dolayı sokakta çuval ile gezen F.P. isimli şahıs durduruldu. Yapılan kontrolde şahsın yanında bulunan çuval içerisinde inşaat malzemelerinin görülmesi üzerine şahıs gözaltına alındı.

Çerkezköy JASAT tarafından yapılan sorgulamada, şahsın Şubat ve Mart aylarında meydana gelen 7 adet (Evden, Bağ ve Bahçeden ve İnşaattan Hırsızlık) hırsızlık olaylarının faili olduğu da ortaya çıktı.

Yapılan kamera incelemelerinde 2 şahsın çuvallarla hırsızlık yaptıktan sonra sokakta ilerlediği anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

Şüpheli F.P. mevcutlu olarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Çuvallı hırsızlar kamerada
Çuvallı hırsızlar kamerada
Çuvallı hırsızlar kamerada

YORUMLAR
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Powerbank hırsızı kamerada...Hırsızı yakalayan market sahibi powerbankı geri aldı Powerbank hırsızı kamerada...Hırsızı yakalayan market sahibi powerbankı geri aldı İNŞAATTAN MALZEME ÇALAN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA-- İNŞAATTAN MALZEME ÇALAN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA--

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çuvallı hırsızlar kamerada - Son Dakika


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