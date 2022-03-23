Çuvallı hırsızlar kamerada - Son Dakika

- Çuvallı hırsızlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptıktan sonra sokakta torba ile gezen şahıslar önce kameraya, sonra ise jandarmaya yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, şüpheli tavırlarından dolayı sokakta çuval ile gezen F.P. isimli şahıs durduruldu. Yapılan kontrolde şahsın yanında bulunan çuval içerisinde inşaat malzemelerinin görülmesi üzerine şahıs gözaltına alındı.

Çerkezköy JASAT tarafından yapılan sorgulamada, şahsın Şubat ve Mart aylarında meydana gelen 7 adet (Evden, Bağ ve Bahçeden ve İnşaattan Hırsızlık) hırsızlık olaylarının faili olduğu da ortaya çıktı.

Yapılan kamera incelemelerinde 2 şahsın çuvallarla hırsızlık yaptıktan sonra sokakta ilerlediği anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

Şüpheli F.P. mevcutlu olarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevine teslim edildi.