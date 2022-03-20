Son dakika: AKUT Eskişehir'den Gelibolu'da şehitlik ziyareti - Son Dakika
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Son dakika: AKUT Eskişehir'den Gelibolu'da şehitlik ziyareti

20.03.2022 12:59
Son dakika: AKUT Eskişehir'den Gelibolu'da şehitlik ziyareti

Gelen son dakika haberine göre AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Gelibolu'da yaptıkları 3 kilometrelik sembolik yürüyüşle şehitliği ziyaret etti.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Gelibolu'da yaptıkları 3 kilometrelik sembolik yürüyüşle şehitliği ziyaret etti.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Anadolu Üniversitesi AKUT Öğrenci kulübü ve Osmangazi Üniversitesi AKUT Öğrenci kulübü üyeleri Eskişehir'den Çanakkale'ye gitti. Gelibolu'da diğer şehirlerden gelen AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri ile buluşan ekip, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü kapsamında zaferin 107. yılını kutlamak ve şehitlerimizi anmak için şehitliğe kadar 3 kilometrelik sembolik yürüyüş gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

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Anadolu Üniversitesi, Arama Kurtarma, Çanakkale, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: AKUT Eskişehir'den Gelibolu'da şehitlik ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: AKUT Eskişehir'den Gelibolu'da şehitlik ziyareti - Son Dakika
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