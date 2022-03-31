Gecekondu yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
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Gecekondu yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü

31.03.2022 23:19

Gecekondu yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü Ankara'nın Çankaya ilçesindeki gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında can kaybı yaşanmadı.

Gecekondu yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesindeki gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında can kaybı yaşanmadı.

Olay Ankara'nın Çankaya ilçesinin Boztepe Mahallesi'ndeki 293. Sokak üzerinde bulunan gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Gecekondu yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü
Gecekondu yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü
Gecekondu yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gecekondu yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika


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