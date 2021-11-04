Son dakika... Başkan Işık: "Lösemili çocuklara ve ailelerine desteğimiz sürecek" - Son Dakika

Kütahya'da, 'Hayatımız Çocuklarımız' sloganı ile hareket eden Lösemili Çocuklar Vakfı, (LÖSEV) LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Özge Sert, beraberinde LÖSEV'li çocuklarla birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı, makamında ziyaret etti.

Lösemi hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Lösemili Çocuklar Haftası olarak tanımlanıyor. Hafta sebebiyle Kütahya'daki LÖSEV'in elinden tutuğu çocuklar, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Özge Sert yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Işık, Kütahya Belediyesi'nin lösemili çocuklara ve ailelerine desteklerinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü aracılığı ile sürdüğünü belirtti.

Başkan Işık ziyarette çocuklara tablet hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - KÜTAHYA