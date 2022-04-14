Son dakika... Başyayla'da şehit ailelerine kaymakamlık tarafından iftar yemeği verildi - Son Dakika
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Son dakika... Başyayla'da şehit ailelerine kaymakamlık tarafından iftar yemeği verildi

14.04.2022 12:00
Son dakika... Başyayla'da şehit ailelerine kaymakamlık tarafından iftar yemeği verildi

Edinilen son dakika haberine göre Karaman Başyayla İlçe Kaymakamı Seda Gür, ilçede bulunan şehit ailelerine iftar yemeği verdi.

Karaman Başyayla İlçe Kaymakamı Seda Gür, ilçede bulunan şehit ailelerine iftar yemeği verdi.

Kaymakam Gür, iftar yemeğine katılan şehit yakınlarına teşekkür ederek, "Şehitlerimiz bu güzel vatanı canlarını vererek bizlere emanet ettiler. Onun için bu toprakların kıymetini hep birlikte bilmemiz gerekiyor. Şehit ailelerimizin istek ve arzularını elimizden geldiğince yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız ve ne zaman bir ihtiyacınız olursa ya da gereksinim duyarsanız kapımız herkese açık olduğu gibi şehit ailelerimize daha fazla açık" dedi.

Programa, Başyayla Kaymakamı Seda Gür'ün yanı sıra İlçe Müftüsü Hüseyin Ankaralı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlçe Müdürü Mustafa Akay da katıldı. - KARAMAN

Son dakika... Başyayla'da şehit ailelerine kaymakamlık tarafından iftar yemeği verildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Başyayla'da şehit ailelerine kaymakamlık tarafından iftar yemeği verildi - Son Dakika


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