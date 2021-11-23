Son dakika... Bilecik'te araç sayısı 72 bin 857'ye yükseldi - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 857'e ulaştı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, ekim ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 199 adet artarak, 72 bin 857'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 35 bin 195 adeti otomobil, 12 bin 478 adeti kamyonet, 11 bin 404 adeti traktör, 8 bin 290'ı motosiklet, 3 bin 196 adeti kamyon, bin 83 adeti minibüs, 897 adeti otobüs, 314 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluştuğu belirtildi. - BİLECİK