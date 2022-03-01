Son dakika! Çorlulu şehit için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Son dakika! Çorlulu şehit için mevlit okutuldu

01.03.2022 10:34
Son dakika! Çorlulu şehit için mevlit okutuldu

Son dakika yerel haberi: Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er için mevlit programı düzenlendi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er için mevlit programı düzenlendi.

Çorlu ilçesinde düzenlenen mevlit programına, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Müftüsü İsmail İpek, şehit Birhan Er'in ailesi ve yakınları katıldılar. - TEKİRDAĞ

Son dakika! Çorlulu şehit için mevlit okutuldu
Son dakika! Çorlulu şehit için mevlit okutuldu
Son dakika! Çorlulu şehit için mevlit okutuldu

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Hava Saldırısı, Suriye, İdlib, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Çorlulu şehit için mevlit okutuldu - Son Dakika


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