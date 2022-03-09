Son Dakika | Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika
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Son Dakika | Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı

09.03.2022 13:16
Son Dakika | Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı

Son dakika yerel haberine göre Darıca Kaymakamlığı, Darıca ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasında hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Darıca Kaymakamlığı, Darıca ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasında hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki binasından Bayramoğlu Mahallesi'ndeki yeni binasına taşındı. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, "Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet vermekte olduğu Zincirlikuyu Mahallesi Kahveciler Sokak binasından, Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşınarak, 8 Mart 2022 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. Yeni binada; idari işler, koordinasyon ve belgelendirme, destek hizmetleri, personel birimi, eğitim ve sosyal hizmetler, bilgi teknolojileri ve haberleşme, terör ve güvenlik, trafik denetleme, asayiş, devriye ekipler ve yunus timleri ile koruma büro amirlikleri birimleri hizmet vermeye başladı. Zincirlikuyu Mahallesi Kahveciler Sokak'ta bulunan Darıca Polis Merkez Amirliği, karakol binası olarak kullanılacaktır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Son Dakika | Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı

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Emniyet Müdürlüğü, Zincirlikuyu, Hisarcık, Darıca, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika


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