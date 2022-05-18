Son Dakika | Engel tanımayan askerler yemin etti - Son Dakika
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Son Dakika | Engel tanımayan askerler yemin etti

18.05.2022 11:10
Son Dakika | Engel tanımayan askerler yemin etti

Gelen son dakika haberlerine göre Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Muğla il genelinden 39 engel tanımayan özel bireyin askerlik vazifesini, onurunu ve gururunu yaşayıp vatani görevlerini yapmaları için temsili askerlik yemin ve terhis töreni düzenledi.

Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Muğla il genelinden 39 engel tanımayan özel bireyin askerlik vazifesini, onurunu ve gururunu yaşayıp vatani görevlerini yapmaları için temsili askerlik yemin ve terhis töreni düzenledi.

Anayasada vatan hizmetinin her Türk'ün hakkı ve ödevi olarak yer aldığını belirten Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, engel tanımayan bireylere seslenerek sizlerin sevginizde, düşüncenizde ve başarınızda engel yoktur. Biz bugün bunları gördük, yaşadık. Sizlerle gurur duyduk. Bundan sonra da gönlümüzün ve komutanlığımızın kapıları sizler için sonuna kadar açıktır" ifadelerini kullandı.

Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç'in konuşmasının ardından 39 engel tanımayan asker adayı 1 günlük temsili askerlik uygulaması ile yeminlerini ederek hayallerini gerçekleştirdi.

Muğla'nın farklı ilçelerinden askerlik çağına gelmiş özel bireylere temsili askerlik imkanını sunan Milli Savunma Bakanlığına ve ev sahipliği için Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na teşekkür eden Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu "Engelli birey ailelerinin nihai gayesi çocuklarının mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayat sürebilmesine imkan sağlayabilmektir. Geçmişe dönüp baktığımızda oğlumun askeri üniformalarla, güzel bir organizasyonda bulunduğunu düşünmek dahi bizler için hayal bile edilemeyecek bir durumdur. Ben de bir engelli annesi olarak bugün oğlumu üniformalar içerisinde Şanlı Türk Ordusu'nun bir neferi olarak gördüğümde yıllardır vermekte olduğumuz farkındalık mücadelesinde epey bir yol kat ettiğimizin bilinciyle onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu'nun konuşmasının ardından engel tanımayan askerlere terhis belgeleri Muğla Valisi Orhan Tavlı, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler ve Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy tarafından verildi.

Terhis belgelerinin verilmesinin ardından Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Sinema fuaye alanında terhis belgelerini alan engel tanımayan askerler için kokteyl düzenlendi.

Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki törene Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy,

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı S.G. Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, askeri ve mülki erkan, şehit aileleri, gaziler, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. - MUĞLA

Son Dakika | Engel tanımayan askerler yemin etti
Son Dakika | Engel tanımayan askerler yemin etti
Son Dakika | Engel tanımayan askerler yemin etti
Son Dakika | Engel tanımayan askerler yemin etti
Son Dakika | Engel tanımayan askerler yemin etti
Son Dakika | Engel tanımayan askerler yemin etti
Son Dakika | Engel tanımayan askerler yemin etti

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Son Dakika | Engel tanımayan askerler yemin etti - Son Dakika


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