Batman'da sel ve heyelan, köy yollarını ulaşıma kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da sel ve heyelan, köy yollarını ulaşıma kapattı

28.04.2022 17:17

Batman'da sel ve heyelan, köy yollarını ulaşıma kapattı Batman'ın Sason ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan sel ve heyelan sebebiyle, birçok köyün yolu ulaşıma kapandı.

Batman'da sel ve heyelan, köy yollarını ulaşıma kapattı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan sel ve heyelan sebebiyle, birçok köyün yolu ulaşıma kapandı.

Sason ilçesinde Kaleyolu, Dikbayır, Bayramlar ve Çakırpınar köylerine ulaşımı sağlayan köy yollarında dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Sabah saatlerinde yollarının kapandığını fark eden köylülerin haber vermesi üzerine çalışmalar başlatan İl Özel İdaresine bağlı ilçe Şantiye ekipleri, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla köy yollarını temizleyerek tekrara ulaşma açtı.

Batman'da sel ve heyelan, köy yollarını ulaşıma kapattı
Batman'da sel ve heyelan, köy yollarını ulaşıma kapattı
Batman'da sel ve heyelan, köy yollarını ulaşıma kapattı
Batman'da sel ve heyelan, köy yollarını ulaşıma kapattı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Siirt'te şiddetli yağış sele neden oldu; karayolu ulaşıma kapandı Son dakika haberleri | Siirt'te şiddetli yağış sele neden oldu; karayolu ulaşıma kapandı Çöp kokusuna tepki için lastik yakıp yolu trafiğe kapattılar Çöp kokusuna tepki için lastik yakıp yolu trafiğe kapattılar

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Batman'da sel ve heyelan, köy yollarını ulaşıma kapattı - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Bakan Varank: Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da suyu kesik aboneden para almayın
17:39 Müjde Ar'dan, Gezi Davası kararına tepki gösteren Abdullah Gül'e destek: Ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik
17:36 CHP'den İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili ilk açıklama: Soylu, yine baltayı taşa vurdu, maaşını ILO'dan alıyor
17:35 Altay kongresi olaylı başladı, yumruklar havada uçuştu!
17:31 Ümit Özdağ, Meral Akşener'e seslendi: İttifaktan ayrılıp bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı destekleyin
17:21 Evlenme teklifini reddeden kadını silahla rehin aldı! Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi
17:11 Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Dündar'ın hediye ettiği formayı görünce espriler havada uçuştu
17:02 Market poşetleriyle işinden çıkıp evine giden kadın hayatını kaybetti
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız
16:53 Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 17:55:02. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da sel ve heyelan, köy yollarını ulaşıma kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement