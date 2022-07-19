Karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyarette Müftü Sinan Kazancı, gazilik anlam ve öneminden bahsetti. Genç gazi Adviyye Gül İsmailoğlu'nu tebrik eden Müftü Kazancı, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim takdim etti. Ziyarette Gazi Adviyye Gül İsmailoğlu'na ailesi de eşlik etti. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haber | 15 Temmuz gazisinden Müftü Kazancı'ya ziyaret - Son Dakika

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