Son dakika haber! Adıyaman Belediyesinde yangın tatbikatı - Son Dakika
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Son dakika haber! Adıyaman Belediyesinde yangın tatbikatı

10.05.2022 16:11
Son dakika haber! Adıyaman Belediyesinde yangın tatbikatı

Son dakika haberler: Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, belediye ana binasında yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, belediye ana binasında yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle belediye binasında yangın tatbikatı düzenlendi. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri çerçevesinde personelden ve vatandaşlardan habersiz bir şekilde yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

Belediye personelinin yangından korunma, tahliye ve müdahale konularında gerekli donanıma sahip olması için yapılan tatbikatla belediyede görevli birim müdürleri, personeller ve vatandaşlar katıldı.

Tatbikatla ilgili bilgi veren yetkililer, gerçekleştirilen tatbikatla yaşanabilecek bir yangına yada doğal afete karşı her an hazırlıklı olunmasının önemine dikkat çektiklerini söyledi.

Belediye yetkilileri, "Tatbikatta, itfaiye müdürlüğü personellerimiz tarafından belediyede çalışan arkadaşlarımıza yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangından kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanım şekli konularında teknik bilgiler verildi" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son dakika haber! Adıyaman Belediyesinde yangın tatbikatı
Son dakika haber! Adıyaman Belediyesinde yangın tatbikatı
Son dakika haber! Adıyaman Belediyesinde yangın tatbikatı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Adıyaman Belediyesinde yangın tatbikatı - Son Dakika


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