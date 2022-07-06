Son dakika haber: Aydın'da Haziran ayında 5 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 191 bin 393 araç kontrol edilirken, bunlardan kusurlu bulunan 24 bin 522 araca 16 milyon 857 bin 774 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, 5'i ölümlü olmak üzere toplam 628 trafik kazası meydana geldi.

Aydın il genelinde, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Aydın Valiliği gözetim ve denetiminde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Haziran ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 318 sürücü ve bin 60 araç trafikten men edildi. Denetimler çerçevesinde 525 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Öte yandan 191 bin 393 araç kontrol edilirken, bunlardan kusurlu bulunan 24 bin 522 araca 16 milyon 857 bin 774 TL para cezası uygulandı.

'5'i ölümlü 628 trafik kazası meydana geldi'

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 Haziran ayı içerisinde Aydın sınırlarında toplam 254'ü maddi hasarlı, 369'u yaralamalı ve 5'i ölümlü olmak üzere toplam 628 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 485 kişi yaralandı, 5 kişi de hayatını kaybetti.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN