Kirişci: "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı" - Son Dakika
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Kirişci: "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı"

22.06.2022 07:56
Kirişci: "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te devam eden yangınlara ilişkin, "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te devam eden yangınlara ilişkin, "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris'te kahraman personelimizin yangın söndürme çalışmalarını takip ediyoruz. Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kirişci: 'Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kirişci: "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı" - Son Dakika
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