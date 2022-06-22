Son dakika haber | Barış Karadeniz: Sinop'taki Kent Meydanı Projesi 30 Haziran'da Bitmezse O Zaman Farklı Konuşacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Barış Karadeniz: Sinop'taki Kent Meydanı Projesi 30 Haziran'da Bitmezse O Zaman Farklı Konuşacağız

22.06.2022 16:46

Son dakika haber... CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop’ta devam eden Kent Meydanı Projesi ile ilgili, "Proje 30 Haziran’da bitmezse o zaman çok farklı konuşacağız. Bizim Sinoplu çalışkandır. Gerekirse kazma kürek alırız, biz burayı imece usulüyle çıkartırız" dedi.

MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop'ta devam eden Kent Meydanı Projesi ile ilgili, "Proje 30 Haziran'da bitmezse o zaman çok farklı konuşacağız. Bizim Sinoplu çalışkandır. Gerekirse kazma kürek alırız, biz burayı imece usulüyle çıkartırız" dedi.

Barış Karadeniz, Sinop'ta devam eden Kent Meydanı Projesi'ni ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Karadeniz, "Sinop halkı takipte, 'bitecek mi' diye. Hızlandığını görüyorum. Tabii burada çeşitli çiçeklendirmeler, ağaçlandırmalar da olacak. Özellikle eski belediyenin olduğu ana yolun birkaç gün içerisinde mutlaka bitmesi lazım. Sinop'un zaten trafiği belli. Dar bir alanda trafik işliyor. O ana yol bitmezse Sinop felç olur. 2-3 gün içinde bitmesi lazım" diye konuştu.

Barış Karadeniz, şunları söyledi:

"Kent Meydanı Projesi gerçekleşirken geçen haftalarda ziyarette bulundum. Müteahhit ile de görüştük. Projeyi bu ayın sonuna kadar bitireceğini, hızlandıracağını söyledi. Evet, görüyorum, biraz daha hızlandı iş. Ama 30 Haziran'da bitmezse o zaman çok farklı konuşacağız. Bizim Sinoplu çalışkandır. Gerekirse kazma kürek alırız, biz burayı imece usulüyle çıkartırız. Devletin, hükümetin yaptığı bir proje. TOKİ'nin özellikle ön ayak olduğu, belediyemizin de desteklediği projenin şu anda çok hızlı bir şekilde ilerlemesi ve turizme girerken bu kente gelen insanların rahatlaması lazım.

"SİNOP FELÇ OLUR"

Proje için daha önce tarih verilmişti. Sonra yeniden bir değerlendirme yapılmış ve tarihi kasım ayına atmışlar. Ama kasım ayına değil, haziranın 30'u, hadi bilemedin Temmuz 2-3'e kadar kentin vizyonu olan alanın bir an önce bitmesi gerekiyor. Müteahhit bitireceğini söyledi. Ben de kamuoyuna açıkladım ve söz verdim. Sinop halkı takipte, 'bitecek mi' diye. Hızlandığını görüyorum. Tabii burada çeşitli çiçeklendirmeler, ağaçlandırmalar da olacak. Özellikle eski belediyenin olduğu ana yolun birkaç gün içerisinde mutlaka bitmesi lazım. Sinop'un zaten trafiği belli. Dar bir alanda trafik işliyor. O ana yol bitmezse Sinop felç olur. 2-3 gün içinde bitmesi lazım."

YORUMLAR
500
CHP'li Karadeniz: '4 Kişilik Bir Aile Gezi Teknesine Binemez, Geçen Sene Tekneler Dolu Olurdu' CHP'li Karadeniz: '4 Kişilik Bir Aile Gezi Teknesine Binemez, Geçen Sene Tekneler Dolu Olurdu'
Kaynak: ANKA

Koruyucu Aile Günü, Barış Karadeniz, Karadeniz, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Barış Karadeniz: Sinop'taki Kent Meydanı Projesi 30 Haziran'da Bitmezse O Zaman Farklı Konuşacağız - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:49 Skuter sürerken araba çarpması sonucu ölen Ezgi "asli kusurlu" bulundu! Ehliyetsiz otomobil sürücüsünün ise 15 yıla kadar hapsi istendi
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
15:45 3 dakikada 3 milyonluk soygun! Teknoloji mağazasında yapılan hırsızlık kameralarda
15:36 Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak
15:20 Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı
15:17 Liverpool'da bir dönem sona erdi! Sadio Mane, 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 16:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Barış Karadeniz: Sinop'taki Kent Meydanı Projesi 30 Haziran'da Bitmezse O Zaman Farklı Konuşacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement