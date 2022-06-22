Son dakika haber | Barış Karadeniz: Sinop'taki Kent Meydanı Projesi 30 Haziran'da Bitmezse O Zaman Farklı Konuşacağız

MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop'ta devam eden Kent Meydanı Projesi ile ilgili, "Proje 30 Haziran'da bitmezse o zaman çok farklı konuşacağız. Bizim Sinoplu çalışkandır. Gerekirse kazma kürek alırız, biz burayı imece usulüyle çıkartırız" dedi.

Barış Karadeniz, Sinop'ta devam eden Kent Meydanı Projesi'ni ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Karadeniz, "Sinop halkı takipte, 'bitecek mi' diye. Hızlandığını görüyorum. Tabii burada çeşitli çiçeklendirmeler, ağaçlandırmalar da olacak. Özellikle eski belediyenin olduğu ana yolun birkaç gün içerisinde mutlaka bitmesi lazım. Sinop'un zaten trafiği belli. Dar bir alanda trafik işliyor. O ana yol bitmezse Sinop felç olur. 2-3 gün içinde bitmesi lazım" diye konuştu.

Barış Karadeniz, şunları söyledi:

"Kent Meydanı Projesi gerçekleşirken geçen haftalarda ziyarette bulundum. Müteahhit ile de görüştük. Projeyi bu ayın sonuna kadar bitireceğini, hızlandıracağını söyledi. Evet, görüyorum, biraz daha hızlandı iş. Ama 30 Haziran'da bitmezse o zaman çok farklı konuşacağız. Bizim Sinoplu çalışkandır. Gerekirse kazma kürek alırız, biz burayı imece usulüyle çıkartırız. Devletin, hükümetin yaptığı bir proje. TOKİ'nin özellikle ön ayak olduğu, belediyemizin de desteklediği projenin şu anda çok hızlı bir şekilde ilerlemesi ve turizme girerken bu kente gelen insanların rahatlaması lazım.

"SİNOP FELÇ OLUR"

Proje için daha önce tarih verilmişti. Sonra yeniden bir değerlendirme yapılmış ve tarihi kasım ayına atmışlar. Ama kasım ayına değil, haziranın 30'u, hadi bilemedin Temmuz 2-3'e kadar kentin vizyonu olan alanın bir an önce bitmesi gerekiyor. Müteahhit bitireceğini söyledi. Ben de kamuoyuna açıkladım ve söz verdim. Sinop halkı takipte, 'bitecek mi' diye. Hızlandığını görüyorum. Tabii burada çeşitli çiçeklendirmeler, ağaçlandırmalar da olacak. Özellikle eski belediyenin olduğu ana yolun birkaç gün içerisinde mutlaka bitmesi lazım. Sinop'un zaten trafiği belli. Dar bir alanda trafik işliyor. O ana yol bitmezse Sinop felç olur. 2-3 gün içinde bitmesi lazım."