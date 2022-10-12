Son dakika haber! Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli polis memuru intihar etti - Son Dakika
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Son dakika haber! Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli polis memuru intihar etti

12.10.2022 18:55

Son dakika haberine göre Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli polis memuru intihar etti Polis memurunun mesleğe yeni başladığı ve yaklaşık 3 aylık memur olduğu öğrenildi Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Hükümet Konağı'nda görevli bir polis memuru, beylik silahıyla kendini vurdu.

Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli polis memuru intihar etti

Polis memurunun mesleğe yeni başladığı ve yaklaşık 3 aylık memur olduğu öğrenildi

İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Hükümet Konağı'nda görevli bir polis memuru, beylik silahıyla kendini vurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli polis memuru Enver Gökdemir, bina girişindeki nöbet kulübesinde beylik silahıyla kendini vurdu. Arkadaşlarını yerde gören diğer polis memurları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı polis memurunu ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Gökdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası ekipler Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Polis memurunun mesleğe yeni başladığı ve yaklaşık 3 aylık memur olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Kaynak: İHA

Hükümet, Beyoğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli polis memuru intihar etti - Son Dakika

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